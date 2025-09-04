الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة" وسط مزاعم اغتياله

رام الله - دنيا الوطننشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة قال إنها تعود للمتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، الذي زعم اغتياله في غارة على حي الرمال بمدينة غزة السبت الماضي.وادعى الجيش أن الصورة تُظهر "أبو عبيدة" إلى جانب قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، مشيراً إلى أن الوثيقة التي عُثر عليها في غزة "تمثل دليلاً إضافياً على مكانته داخل القيادة العملياتية للحركة".وأضاف البيان أن "أبو عبيدة"، كان "الوجه الإعلامي لحماس والمسؤول عن الدعاية والحرب النفسية"، مشيراً إلى أنه خلال الحرب الأخيرة "كان وراء نشر مقاطع لأحداث السابع من أكتوبر، بما في ذلك صور لجنود ومدنيين إسرائيليين نُقلوا إلى غزة بهدف التأثير على الرأي العام".وأكد الجيش أن عملية استهداف أبو عبيدة نُفذت بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام ذخائر دقيقة وتحت مراقبة جوية.