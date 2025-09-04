صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة "ضم الضفة" بعد تحذير إماراتي

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر سحب بند مناقشة ضم أجزاء من الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماع حكومته الخميس، وذلك عقب تحذير إماراتي اعتبر الخطوة "خطاً أحمر".وبحسب المصادر، يناقش الاجتماع بدلاً من ذلك الملف الأمني في الضفة الغربية، في ظل تحذيرات المؤسسة الأمنية من أن "الوضع قابل للانفجار في أي لحظة" نتيجة الأزمة الاقتصادية والتوترات السياسية المتصاعدة، خاصة مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يتوقع أن تشهد اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين.وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعا إلى ضم 82% من أراضي الضفة، معبراً عن أمله في أن يحظى بدعم نتنياهو.وفي أبوظبي، شددت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، على أن أي خطوة لضم أراض فلسطينية "ستقوض بشدة اتفاقات إبراهيم للسلام"، مؤكدة أن الإمارات نظرت منذ البداية لتلك الاتفاقيات كإطار لدعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة.من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة بلاده، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، داعياً المجتمع الدولي لوقف الاستيطان والتهجير وبذل جهد أكبر للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية.وأشار المرر إلى مشاركة الإمارات في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك الذي رعته السعودية وفرنسا، مؤكداً أن الإعلان الصادر عنه يشكّل "خارطة طريق رسمية نحو الدولة الفلسطينية".