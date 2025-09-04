عربي

سوريا: مسيّرة تستهدف سيارة مدنية قرب مطار حلب

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن طائرة مسيّرة استهدفت اليوم سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي.

وأفادت وزارة الصحة السورية بمقتل شخص نتيجة الهجوم، في حين ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الغارة أوقعت قتيلين، مرجحاً أن تكون الطائرات التابعة للتحالف الدولي هي من نفّذت العملية.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر السيارة المستهدفة وقد تحولت إلى كتلة من اللهب، وسط تضارب في الأنباء حول هوية الضحايا والجهة المنفذة للهجوم.

