حفيد مانديلا: معاناة الفلسطينيين تفوق ما عاشه السود في جنوب أفريقيا

رام الله - دنيا الوطنصرّح ماندلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، أن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي أسوأ من تجربة الفصل العنصري التي عانى منها السود في جنوب أفريقيا.وقال مانديلا (51 عاماً) في حديث لوكالة رويترز: "كثيرون منا زاروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم نخرج إلا بقناعة راسخة أن الفلسطينيين يواجهون شكلاً من الفصل العنصري أشد قسوة مما اختبرناه نحن. نؤمن بأن على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الفلسطينيين كما وقف إلى جانبنا في السابق."وأشار إلى أن تقارير دولية، بينها برنامج الأغذية العالمي، تؤكد انتشار الجوع بشكل واسع في قطاع غزة، بينما يوضح "المرصد العالمي للجوع" أن ربع سكان القطاع يعانون من المجاعة.وشدد مانديلا على أن إنهاء نظام الفصل العنصري في بلاده عام 1994 لم يكن ممكناً لولا الضغوط الدولية والعقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا آنذاك، مضيفاً: "لقد عُزلت جنوب أفريقيا حتى انهار النظام العنصري، ونعتقد أن الوقت قد حان لاتباع النهج ذاته مع الاحتلال الإسرائيلي."