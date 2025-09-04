دولي

"هآرتس": الجيش الأردني اعتقل عدة جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود في منطقة وادي عربة

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر، يوم الخميس، إن الجيش الأردني اعتقل عدة جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود قبل أسابيع في منطقة وادي عربة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الأردني احتجز الجنود الإسرائيليين في إحدى قواعده لعدة ساعات للتحقيق قبل أن يعيدهم إلى إسرائيل.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجنود الذين اجتازوا الحدود الأردنية تصرفوا دون موافقات أو معرفة ضباطهم.

ووفق المصدر ذاته، تقدم الجنود الذين عبروا الحدود في منطقة وادي عربة خلال الأسابيع الأخيرة، بضع مئات من الأمتار قبل أن يوقفهم جنود أردنيون كانوا يقومون بدوريات في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي تفاصيل الحادثة لصحيفة "هآرتس"، لكنه رفض الإفصاح عن هوية الوحدة التي يخدم فيها الجنود وسبب دخولهم إلى الأردن.

هذا، وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم ينشئ حاجزا كبيرا على طول الحدود مع الأردن كما هو الحال على حدود لبنان وسوريا ومصر.

وشددت على أنه ومع ذلك فإن كل جندي إسرائيلي يخدم في القطاع يعرف مكان مرور الحدود وهو ما يعرف بمسارات غير واضحة وسياج قديم.

