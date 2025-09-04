شؤون فلسطينية

غزة: خدمات المختبرات ونقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين مهددة بالتوقف

توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة بغزة من التدهور الخطير في خدمات المختبرات ونقل وحدات الدم ومكوناته في مستشفيات القطاع، والذي يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار الخانق على القطاع.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن خدمات نقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين والمرضى مهددة بالتوقف الكامل، نتيجة نفاد المستلزمات الأساسية لسحب ونقل الدم، وأن 65% من مواد الفحص المخبري الأساسية أصبح رصيدها صفر، ما يعطل قدرة الطواقم الطبية على التشخيص والمتابعة.

وأضافت أن ما نسبته 53% من المستهلكات والمستلزمات المخبرية رصيدها صفر، ما يفاقم من أزمة توقف الخدمات المخبرية في معظم المستشفيات، كما أن الفحوصات الأساسية المستخدمة في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وحضانات الأطفال نفدت بالكامل من مخازن المختبرات وبنوك الدم.

وأوضحت المصادر أن فحوصات وتشخيص الأمراض المعدية غير متوفرة منذ بداية العدوان، ما يهدد بتفشي الأوبئة وصعوبة احتواء العدوى داخل المستشفيات والمراكز الصحية، داعية الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة للمختبرات وبنوك الدم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وإنقاذ حياة آلاف المرضى.

