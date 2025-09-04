الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة إلى 64 ألفاً و231

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و583 مصابا.جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة. وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 84 شهيدا، و338 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأوضحت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".وأكدت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي (الإبادة) ارتفعت إلى 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023".وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "ثلاث حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 370 حالة وفاة، ضمنهم 131 طفلًا".وذكرت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 أيار/ مايو الماضي إلى ألفين و356 شهيدا و17 ألفا و244 مصابا، بعد استشهاد 17 مواطنا وإصابة 174 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.