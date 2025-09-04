بينهم 131 طفلاً.. ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية بغزة إلى 370

رام الله - دنيا الوطنسجلت مستشفيات قطاع غزة، ثلاث حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية.وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 370 حالة وفاة، من بينهم 131 طفلاً، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس.يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/ مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.