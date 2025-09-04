الحوثيون: نفذنا عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

رام الله - دنيا الوطنأعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، أن قواتهم نفذت، اليوم الخميس، عملية نوعية استهدفت مطار (بن غوريون) قرب تل أبيب بصاروخ باليستي.وقال سريع، في بيان مصور، إن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأميركية فشلت في اعتراض الصاروخ "ذو الفقار".وأضاف المتحدث العسكري أن العملية حققت هدفها بنجاح، وأدت إلى تعليق حركة المطار وفرار المستوطنين.ويأتي الهجوم الجديد بعد أن توعد الحوثيون بالرد على اغتيال إسرائيل عددا من أعضاء حكومتهم في صنعاء قبل أيام.وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال إن صاروخا أطلقه الحوثيون صباح اليوم سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل.وهذا الصاروخ هو الثالث الذين يتم إطلاقه من اليمن على إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة.وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب بتفعيل صفارات الإنذار في بعض المناطق.من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال "إنه تم رصد إطلاق صاروخين من اليمن أحدهما سقط في البحر والثاني تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية"، ودفعت الصواريخ اليمنية الإسرائيليين مجددا إلى الاحتماء في الملاجئ.وكان يحيى سريع أعلن أمس نجاح عملية استهداف بالصواريخ لهدف حساس غرب القدس المحتلة، وقال سريع "إن قواتهم قصفت بطائرة مسيرة هدفا في حيفا وإن العملية حققت أهدافها أيضا".وأمس الأول الثلاثاء، أعلن الحوثيون تنفيذ أربع عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل، بينها مبنى هيئة الأركان في يافا ومطار (بن غوريون) قرب تل أبيب، كما أعلنوا استهدافهم سفينة مرتبطة بإسرائيل شمالي البحر الأحمر.