(أونروا): عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة ويجب رفع الحصار

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، صباح اليوم الخميس، وجود عائلات فلسطينية بقطاع غزة محرومة من "ضروريات الحياة"، وجددت الدعوة إلى رفع حصار الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الوكالة، في منشور على منصة شركة (إكس)، إن "عائلات في غزة تُركت بدون ضروريات الحياة ولم يُسمح لنا بإدخال أي مساعدات منذ ستة أشهر".وأكدت أن "هناك حاجة ماسة لمستلزمات الإيواء، كالفرش والبطانيات والخيام. والأونروا مستعدة لتقديم المساعدات".