عاجل

  • شهيد ومصابون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمال القطاع

شؤون فلسطينية

(أونروا): عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة ويجب رفع الحصار

(أونروا): عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة ويجب رفع الحصار
نزوح في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، صباح اليوم الخميس، وجود عائلات فلسطينية بقطاع غزة محرومة من "ضروريات الحياة"، وجددت الدعوة إلى رفع حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوكالة، في منشور على منصة شركة (إكس)، إن "عائلات في غزة تُركت بدون ضروريات الحياة ولم يُسمح لنا بإدخال أي مساعدات منذ ستة أشهر".

وأكدت أن "هناك حاجة ماسة لمستلزمات الإيواء، كالفرش والبطانيات والخيام. والأونروا مستعدة لتقديم المساعدات".

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال: ليس مؤكداً أن يُغير احتلال مدينة غزة موقف حماس

جيش الاحتلال: ليس مؤكداً أن يُغير احتلال مدينة غزة موقف حماس

بينهم 131 طفلاً.. ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية بغزة إلى 370

بينهم 131 طفلاً.. ارتفاع وفيات التجويع وسوء التغذية بغزة إلى 370

(أونروا): عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة ويجب رفع الحصار

(أونروا): عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة ويجب رفع الحصار

لجنة أممية: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب

لجنة أممية: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

حماس: ما زلنا ننتظر رد الاحتلال على مقترح الوسطاء ونؤكد استعدادنا لصفقة شاملة

حماس: ما زلنا ننتظر رد الاحتلال على مقترح الوسطاء ونؤكد استعدادنا لصفقة شاملة

ترامب: أدعو حماس للإفراج عن جميع الأسرى والأمر سينتهي

ترامب: أدعو حماس للإفراج عن جميع الأسرى والأمر سينتهي

بلجيكا: ما يحدث في غزة إبادة واعترافنا بدولة فلسطين رسالة قوية لإسرائيل

بلجيكا: ما يحدث في غزة إبادة واعترافنا بدولة فلسطين رسالة قوية لإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الشيخ يبحث مع وزيري الخارجية والمخابرات المصريين التطورات في فلسطين

الشيخ يبحث مع وزيري الخارجية والمخابرات المصريين التطورات في فلسطين

حرب الإبادة بغزة.. 113 شهيداً و304 مصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة.. 113 شهيداً و304 مصابين خلال 24 ساعة

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال حوّل &quot;المواصي&quot; إلى مصيدة موت للمدنيين

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال حوّل "المواصي" إلى مصيدة موت للمدنيين

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون