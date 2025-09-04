عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم





فيما استشهد أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وجرح آخرون في قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.



وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وجرح آخرون برصاص جيش جنوب شرق مدينة دير البلح.

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية، باستشهاد 31 مواطنا وجرح العشرات، منذ فجر اليوم الخميس، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة.وأشارت المصادر، إلى أنه من بين الشهداء ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب خانيونس.واستشهد سبعة مواطنين من عائلة أبو العيش جراء قصف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.كما استشهد ثلاثة مواطنين وجرح آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حبيب في حي الصبرة بمدينة غزة.