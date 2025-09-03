حماس: ما زلنا ننتظر رد الاحتلال على مقترح الوسطاء ونؤكد استعدادنا لصفقة شاملة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، استعدادها لصفقة شاملة، يُطلق بموجبها كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل أسرى فلسطينيين ضمن اتفاق ينهي الحرب، مشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر ردّ تل أبيب على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية.وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إنها لا تزال تنتظر "رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 آب/ أغسطس الماضي والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية.".وأضافت: "وفي هذا السياق تجدد الحركة التأكيد على استعدادها الذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار".وتابعت: "كما تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات".يأتي تصريح (حماس) بعد ساعات قليلة من دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، الحركة إلى الإفراج "فورا" عن جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، متعهدا بأن "الأمور ستتغير بسرعة"، على حدّ زعمه.وتزامنت دعوة ترامب مع إعلان رئيس أركان الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، رسميا إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.وقال ترامب في تغريدة عبر منصة (تروث سوشيال) التي يملكها: "أقول لحماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا وليس اثنين أو خمسة أو سبعة والأمور ستتغير بسرعة، والأمر سينتهي (في إشارة للحرب)".وتقدّر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.ومؤخرا وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين عدة مناشدات لترامب، آخرها أمس الثلاثاء، طالبته خلالها بالضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة تعيد ذويهم من قطاع غزة، الذي يشهد إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب بدعم من واشنطن منذ عامين.وفي 18 آب/ أغسطس الماضي، وافقت (حماس) على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.وبدلا عن ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة، بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة (حماس)، وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين، وتأكيد الجيش الإسرائيلي، أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.و(عربات جدعون 2) التي أعلن زامير مساء اليوم انطلاقها، تأتي استكمالا لـ"عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال في قطاع غزة بين 16 أيار/ مايو و6 آب/ أغسطس الماضيين، وأكّدت وثيقة للجيش فشلها.وخلّفت الحرب على غزة، 63 ألفا و746 شهيدا، و161 ألفا و245 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا، بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.