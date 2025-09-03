شؤون فلسطينية

ترامب: أدعو حماس للإفراج عن جميع الأسرى والأمر سينتهي

ترامب: أدعو حماس للإفراج عن جميع الأسرى والأمر سينتهي
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإفراج "فورا" عن جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، متعهدا بأن "الأمور ستتغير بسرعة"، على حدّ زعمه.

وتزامنت دعوة ترامب مع إعلان رئيس أركان الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، رسميا إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.

وقال ترامب في تغريدة عبر منصة (تروث سوشيال) التي يملكها: "أقول لحماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا وليس اثنين أو خمسة أو سبعة والأمور ستتغير بسرعة، والأمر سينتهي (في إشارة للحرب)".

وتقدّر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومؤخرا وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين عدة مناشدات لترامب، آخرها أمس الثلاثاء، طالبته خلالها بالضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة تعيد ذويهم من قطاع غزة، الذي يشهد إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب بدعم من واشنطن منذ عامين.

وفي 18 آب/ أغسطس الماضي، وافقت (حماس) على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

وبدلا عن ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة، بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة (حماس)، وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين، وتأكيد الجيش الإسرائيلي، أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.

و(عربات جدعون 2) التي أعلن زامير مساء اليوم انطلاقها، تأتي استكمالا لـ"عربات جدعون" التي أطلقها جيش الاحتلال في قطاع غزة بين 16 أيار/ مايو و6 آب/ أغسطس الماضيين، وأكّدت وثيقة للجيش فشلها.

وخلّفت الحرب على غزة، 63 ألفا و746 شهيدا، و161 ألفا و245 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا، بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.

أخبار ذات صلة

حماس: ما زلنا ننتظر رد الاحتلال على مقترح الوسطاء ونؤكد استعدادنا لصفقة شاملة

حماس: ما زلنا ننتظر رد الاحتلال على مقترح الوسطاء ونؤكد استعدادنا لصفقة شاملة

ترامب: أدعو حماس للإفراج عن جميع الأسرى والأمر سينتهي

ترامب: أدعو حماس للإفراج عن جميع الأسرى والأمر سينتهي

بلجيكا: ما يحدث في غزة إبادة واعترافنا بدولة فلسطين رسالة قوية لإسرائيل

بلجيكا: ما يحدث في غزة إبادة واعترافنا بدولة فلسطين رسالة قوية لإسرائيل

الإمارات تحذر إسرائيل: ضم الضفة الغربية خط أحمر

الإمارات تحذر إسرائيل: ضم الضفة الغربية خط أحمر

الشيخ يبحث مع وزيري الخارجية والمخابرات المصريين التطورات في فلسطين

الشيخ يبحث مع وزيري الخارجية والمخابرات المصريين التطورات في فلسطين

حرب الإبادة بغزة.. 113 شهيداً و304 مصابين خلال 24 ساعة

حرب الإبادة بغزة.. 113 شهيداً و304 مصابين خلال 24 ساعة

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

شاباك يزعم: أحبطنا عملية لاغتيال بن غفير بواسطة مسيّرات مفخخة

شاباك يزعم: أحبطنا عملية لاغتيال بن غفير بواسطة مسيّرات مفخخة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية