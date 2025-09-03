بلجيكا: ما يحدث في غزة إبادة واعترافنا بدولة فلسطين رسالة قوية لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، إن حكومة بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين لتوجيه "رسالة قوية" إلى إسرائيل، واصفاً ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية واضحة".جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، علق فيه على قرار الحكومة الفيدرالية البلجيكية الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل.وأضاف: أنه "لأسباب أخلاقية وقانونية، شعرتُ أننا مُلزمون بالتوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف الحاكم في بلجيكا بهذا الخصوص".وأردف: "كان علينا إرسال رسالة قوية إلى إسرائيل لوقف توسيع المستعمرات غير القانونية والامتناع عن عرقلة المساعدات إلى الشعب الفلسطيني".وأشار الوزير البلجيكي إلى أن الكثير من النساء والأطفال المواطنين في قطاع غزة، يعانون من الجوع، وأن هذا أمر "غير مقبول بتاتاً".وشدد على وجوب تطبيق مبدأ حل الدولتين، قائلاً: "إذا أردنا حل الدولتين، كما يوحي الاسم، فنحن بحاجة إلى دولتين فعلاً. وموقف الحكومة الإسرائيلية الحالي يشير إلى أن حل الدولتين في خطر".