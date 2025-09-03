الشيخ يبحث مع وزيري الخارجية والمخابرات المصريين التطورات في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزيري الخارجية بدر عبد العاطي، وجهاز المخابرات حسن رشاد المصريين، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع الكارثية في قطاع غزة.وجرى التأكيد خلال اللقاءين المنفصلين اللذين عُقدا في العاصمة المصرية القاهرة، على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية، وربط غزة بالضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، وعمل اللجنة الإدارية، والذهاب إلى إعادة الإعمار بدعم عربي ودولي ولكن دون وصاية من أحد.وجرى خلال اللقاءين استعراض الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس، بما في ذلك الاستعمار وعنف المستعمرين، ومحاولات الضم، واحتجاز أموال المقاصة، والتضييق الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).كما جرى الحديث خلال اللقاءين عن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل في نيويورك والمقرر في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، وإبقاء موعده ومكان انعقاده دون تغيير.وقدم الشيخ "الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على دورها الرائد في دعم شعبنا الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة، وبذل جهود كبيرة في الوساطة لوقف العدوان، وتسخير طاقات مصرية كبيرة لتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الجرحى".وفي نهاية الاجتماعين، أكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية لمواجهة التحديات الراهنة.