حرب الإبادة بغزة.. 113 شهيداً و304 مصابين خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، ظهر الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 113 شهيدا و304 مصابين، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، إلى 63,746 شهيدًا و161,245 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025، حتى اليوم 11,615 شهيدا و49,204 إصابات.وفي سياق "شهداء لقمة العيش"، سجّلت المستشفيات خلال الساعات الماضية وصول 33 شهيدا و141 إصابة جراء استهداف طالبي المساعدات، ليرتفع إجمالي هذا الصنف من الضحايا إلى 2,339 شهيدا وأكثر من 17,070 إصابة. كما سجلت المستشفيات وفاة 6 أشخاص، بينهم طفل واحد، بسبب التجويع وسوء التغذية خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الجوع إلى 367 حالة وفاة، من بينهم 131 طفلا.