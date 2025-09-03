شؤون فلسطينية

شاباك يزعم: أحبطنا عملية لاغتيال بن غفير بواسطة مسيّرات مفخخة

المتطرف بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اعتقال وإحباط "خلية" تابعة لحركة (حماس) من منطقة الخليل، خططت لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بواسطة مسيّرات مفخخة؛ بحسب ما جاء في بيان له، اليوم الأربعاء.

وقال (شاباك) في بيانه إنه اعتقل "الخلية" في الأسابيع الأخيرة من منطقة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وادعى أنه "وفقا للاشتباه فإنها عملت بتوجيه قيادة حماس في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأضاف: "يستدل من التحقيق أن المشتبهين وفي إطار عملهم قاموا بشراء عدة مسيّرات، وكانوا بصدد تفخيخها بعبوات ناسفة من أجل تنفيذ العملية".

وأشار (شاباك) إلى ضبط المسيّرات خلال الاعتقال، فيما يتواصل التحقيق مع المشتبه بهم؛ بحسب ما جاء في بيانه.


الإمارات تحذر إسرائيل: ضم الضفة الغربية خط أحمر

الشيخ يبحث مع وزيري الخارجية والمخابرات المصريين التطورات في فلسطين

حرب الإبادة بغزة.. 113 شهيداً و304 مصابين خلال 24 ساعة

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال يخرّجان الدفعة الأولى من دبلوم الصياغة والتحليل التشريعي

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

