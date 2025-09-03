شاباك يزعم: أحبطنا عملية لاغتيال بن غفير بواسطة مسيّرات مفخخة







رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اعتقال وإحباط "خلية" تابعة لحركة (حماس) من منطقة الخليل، خططت لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بواسطة مسيّرات مفخخة؛ بحسب ما جاء في بيان له، اليوم الأربعاء.وقال (شاباك) في بيانه إنه اعتقل "الخلية" في الأسابيع الأخيرة من منطقة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وادعى أنه "وفقا للاشتباه فإنها عملت بتوجيه قيادة حماس في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".وأضاف: "يستدل من التحقيق أن المشتبهين وفي إطار عملهم قاموا بشراء عدة مسيّرات، وكانوا بصدد تفخيخها بعبوات ناسفة من أجل تنفيذ العملية".وأشار (شاباك) إلى ضبط المسيّرات خلال الاعتقال، فيما يتواصل التحقيق مع المشتبه بهم؛ بحسب ما جاء في بيانه.