السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة



وقال السيسي: "أطمئن الشعب المصري العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة."



وأضاف الرئيس المصري أن الدولة ماضية في تعزيز الاستقرار والأمن اعتمادًا على صلابة شعبها وقدراتها الذاتية، قائلاً: "واثقين في عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، في كل ربوع الوطن".



وشدد السيسي على أن مصر ستظل قوية في مواجهة الأخطار مهما تنوعت أساليبها، قائلاً: "ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر – بإذن ربها – أرض الأمان والسلام والعزة.





رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، على وعي الدولة الكامل بما "يدور حولها وما يحاك لها" من ومخططات، مشددًا على اتخاذ إجراءات مدروسة لمواجهتها.