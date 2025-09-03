عربي

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، على وعي الدولة الكامل بما "يدور حولها وما يحاك لها" من ومخططات، مشددًا على اتخاذ إجراءات مدروسة لمواجهتها.

وقال السيسي: "أطمئن الشعب المصري العظيم، على يقظتنا وإدراكنا، لما يدور حولنا ويحاك ضدنا، ووقوفنا في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة."

وأضاف الرئيس المصري أن الدولة ماضية في تعزيز الاستقرار والأمن اعتمادًا على صلابة شعبها وقدراتها الذاتية، قائلاً: "واثقين في عون الله تعالى، ومرتكزين على صلابة شعبنا، ومعتمدين على قدراتنا، لتوفير حياة آمنة ومستقرة لمواطنينا، في كل ربوع الوطن".

وشدد السيسي على أن مصر ستظل قوية في مواجهة الأخطار مهما تنوعت أساليبها، قائلاً: "ومهما تعددت وجوه الشر، وتنوعت أساليبه، فستبقى مصر – بإذن ربها – أرض الأمان والسلام والعزة.

أخبار ذات صلة

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة

السيسي: نعلم ما يحاك ضدنا.. ونواجه التحديات بإجراءات مدروسة

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

الأردن يدين اقتحام المتطرف سموتريتش للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ