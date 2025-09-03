ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال يخرّجان الدفعة الأولى من دبلوم الصياغة والتحليل التشريعي

رام الله - دنيا الوطناختتم ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال، اليوم الثلاثاء، السنة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة والتحليل التشريعي، وذلك بتخريج الدفعة الأولى منه، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، ممثلا عن رئيس الوزراء، ووزير الزراعة رزق سليمية، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ورئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، وعدد من الشخصيات الرسمية، وخريجي الدبلوم من المؤسسات الحكومية والهيئة التدريسية.وأكد الزعيم، أن الحكومة قد وضعت في أولى أولويات برنامجها الحكومي التطوير التشريعي وتحسين جودة التشريع في فلسطين، وقد شكّلت لذلك اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات، التي تتولى مهمة تحديد الأولويات التشريعية بما يتواءم مع أهداف مؤسسات الدولة وبما ينسجم مع خطة الحكومة.وأشار إلى أن "التخريج لثلة من بناتنا وأبنائنا؛ هو تعبير عن إصرارنا على الصمود والبقاء والتحدي وخدمة الوطن والمواطن، لا سيما في ظل العدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال على فلسطين، والإبادة الجماعية التي يمارسها في قطاع غزة والبطش والتنكيل في الضفة الغربية".وفي كلمتها، عبرت رئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الرب، عن فخرها بتخريج هذه الكوكبة من القانونيين، مؤكدة أن هذا البرنامج الأكاديمي والمهني والوطني شكّل تجربة تعليمية فريدة جمعت بين العلم والخبرة بين مؤسستين حكوميتين.كما أثنت على "نجاح هذا الدبلوم الذي جاء نتيجة الشراكة مع جامعة الاستقلال كثمرة لمذكرة تفاهم وقعت بين الديوان وهذه الجامعة الوطنية العريقة التي لا يخفى على أحد دورها في بناء قيادات مسلحة بروح الانتماء والعلم والالتزام والعمل الجماعي لرفدهم في مؤسساتنا الأمنية، جاءت هذه الشراكة لنساهم معاً في رفعة دولتنا الفلسطينية".وأضافت، أن ديوان الجريدة الرسمية يعمل بالتعاون مع جامعة الاستقلال حاليا على التحضير لإطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل مؤسسات حكومية جديدة، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز البنية التشريعية الوطنية.وشكرت أبو الرب، هيئة الجودة والاعتماد في وزارة التربية والتعليم العالي لدعمها لهذا الدبلوم الذي كان نقطة الانطلاق للوقوف هنّا اليوم.من جهته، أعرب رئيس جامعة الاستقلال نور الدين أبو الرب، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة والتحليل التشريعي، الذي تم بجهدٍ مشترك بين جامعة الاستقلال وديوان الجريدة الرسمية.وأكد أبو الرب، أن "هذا البرنامج الأكاديمي والمهني الرائد هو بمثابة مشروع وطني يهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على الارتقاء بقطاع التشريع في دولتنا الفلسطينية، إيمانًا منّا في جامعة الاستقلال بأن العلم والمعرفة هما السلاح الأقوى لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، إذ نطرح نحو 22 دبلوم مهني متخصص في مختلف المجالات التي تلامس مجتمعنا الفلسطيني وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة".كما عبّرت الخريجة آمنة جعيدي الحاصلة على المرتبة الأولى في الدبلوم عن الفخر والاعتزاز بالمشاركة بالتخريج الذي يعد ثمرة جهودهم لأشهر من التعلم والمثابرة، حيث أن هذا الدبلوم يعكس رؤية وطنية في الاستثمار بالانسان باعتباره الركيزة الأساسية لكل نهضة وبناء.وشكرت القائمين على هذا الدبلوم الذي يعد فرصة فريدة من اكتساب العلوم والمعارف.وفي الختام تم توزيع الشهادات للطلبة الخريجين البالغ عددهم 14 خريج قانوني.