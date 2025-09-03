عاجل

  • (شاباك): أحبطنا عملية لاغتيال الوزير بن غفير بمسيرة مفخخة كانت تخطط لها خلية تابعة لحماس من منطقة الخليل

  • والدة أسير إسرائيلي بغزة لنتنياهو: سنصل إلى نافذة منزلك وآمل ألا تذهب إلى مطعم لتتجنب سماع صراخنا

  • (القناة 12) الإسرائيلية: ذوو الأسرى غادروا الكنيست في مسيرة احتجاجية نحو منزل نتنياهو للمطالبة بإنهاء الحرب

شؤون فلسطينية

ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال يخرّجان الدفعة الأولى من دبلوم الصياغة والتحليل التشريعي

ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال يخرّجان الدفعة الأولى من دبلوم الصياغة والتحليل التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
 اختتم ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال، اليوم الثلاثاء، السنة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة والتحليل التشريعي، وذلك بتخريج الدفعة الأولى منه، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، ممثلا عن رئيس الوزراء، ووزير الزراعة رزق سليمية، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ورئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، وعدد من الشخصيات الرسمية، وخريجي الدبلوم من المؤسسات الحكومية والهيئة التدريسية.

وأكد الزعيم، أن الحكومة قد وضعت في أولى أولويات برنامجها الحكومي التطوير التشريعي وتحسين جودة التشريع في فلسطين، وقد شكّلت لذلك اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات، التي تتولى مهمة تحديد الأولويات التشريعية بما يتواءم مع أهداف مؤسسات الدولة وبما ينسجم مع خطة الحكومة.

وأشار إلى أن "التخريج لثلة من بناتنا وأبنائنا؛ هو تعبير عن إصرارنا على الصمود والبقاء والتحدي وخدمة الوطن والمواطن، لا سيما في ظل العدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال على فلسطين، والإبادة الجماعية التي يمارسها في قطاع غزة والبطش والتنكيل في الضفة الغربية".

وفي كلمتها، عبرت رئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الرب، عن فخرها بتخريج هذه الكوكبة من القانونيين، مؤكدة أن هذا البرنامج الأكاديمي والمهني والوطني شكّل تجربة تعليمية فريدة جمعت بين العلم والخبرة بين مؤسستين حكوميتين.

 كما أثنت على "نجاح هذا الدبلوم الذي جاء نتيجة الشراكة مع جامعة الاستقلال كثمرة لمذكرة تفاهم وقعت بين الديوان وهذه الجامعة الوطنية العريقة التي لا يخفى على أحد دورها في بناء قيادات مسلحة بروح الانتماء والعلم والالتزام والعمل الجماعي لرفدهم في مؤسساتنا الأمنية، جاءت هذه الشراكة لنساهم معاً في رفعة دولتنا الفلسطينية".

وأضافت، أن ديوان الجريدة الرسمية يعمل بالتعاون مع جامعة الاستقلال حاليا على التحضير لإطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، مع توسيع دائرة المشاركة لتشمل مؤسسات حكومية جديدة، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز البنية التشريعية الوطنية.

وشكرت أبو الرب، هيئة الجودة والاعتماد في وزارة التربية والتعليم العالي لدعمها لهذا الدبلوم الذي كان نقطة الانطلاق للوقوف هنّا اليوم.

من جهته، أعرب رئيس جامعة الاستقلال نور الدين أبو الرب، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة والتحليل التشريعي، الذي تم بجهدٍ مشترك بين جامعة الاستقلال وديوان الجريدة الرسمية.

وأكد أبو الرب، أن "هذا البرنامج الأكاديمي والمهني الرائد هو بمثابة مشروع وطني يهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على الارتقاء بقطاع التشريع في دولتنا الفلسطينية، إيمانًا منّا في جامعة الاستقلال بأن العلم والمعرفة هما السلاح الأقوى لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، إذ نطرح نحو 22 دبلوم مهني متخصص في مختلف المجالات التي تلامس مجتمعنا الفلسطيني وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة".

كما عبّرت الخريجة آمنة جعيدي الحاصلة على المرتبة الأولى في الدبلوم عن الفخر والاعتزاز بالمشاركة بالتخريج الذي يعد ثمرة جهودهم لأشهر من التعلم والمثابرة، حيث أن هذا الدبلوم يعكس رؤية وطنية في الاستثمار بالانسان باعتباره الركيزة الأساسية لكل نهضة وبناء.

وشكرت القائمين على هذا الدبلوم الذي يعد فرصة فريدة من اكتساب العلوم والمعارف.

وفي الختام تم توزيع الشهادات للطلبة الخريجين البالغ عددهم 14 خريج قانوني.

أخبار ذات صلة

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال يخرّجان الدفعة الأولى من دبلوم الصياغة والتحليل التشريعي

ديوان الجريدة الرسمية وجامعة الاستقلال يخرّجان الدفعة الأولى من دبلوم الصياغة والتحليل التشريعي

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال حوّل &quot;المواصي&quot; إلى مصيدة موت للمدنيين

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال حوّل "المواصي" إلى مصيدة موت للمدنيين

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

أكثر من 11 ألف أسير في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها