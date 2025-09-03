فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن المؤتمر الاستعماري المنوي عقده اليوم في باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل إحياءً لذكرى تأسيس حركة "غوش أمونيم" الاستعمارية المتطرفة والعنصرية التي ينتمي إليها عدد من قادة المستعمرين المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، يشكل استفزازا خطيرا وتصعيدا يهدف إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح.وأضاف فتوح في بيان له، أن عقد هذا المؤتمر بحضور وزراء مستعمرين وقادة متطرفين في حكومة الاحتلال يؤكد أن التطرف والعنصرية أصبحا نهجا وسياسة رسمية معلنة تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى العالم.وحمّل رئيس المجلس حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات التي تشعل المنطقة وتستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العبث الخطير، وحماية المقدسات وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار وقيادتها.