(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر



وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق الذي يُعد الأكبر في تاريخ "إسرائيل"، ينص على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار.



وذكرت الصحيفة أن نتنياهو سيجري مشاورات بهذا الشأن مع وزير الطاقة إيلي كوهين وعضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) قبل اتخاذ القرار النهائي.



وأشارت إلى إسرائيل تستخدم الاتفاق كورقة ضغط اقتصادية وطاقوية تهدف إلى ضمان التزام مصر بالاتفاقيات الثنائية القائمة.



وأوضحت الصحيفة أن قرار التجميد يأتي في ظل خلافات بين الجانبين على خلفية أنشطة عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء، نُفذت دون موافقة تل أبيب، وغياب التنسيق مع القوات الدولية، ما اعتبرته إسرائيل خرقًا لملحق اتفاقية (كامب ديفيد).





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات بتجميد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر، مؤكدًا أنه لن يتم المضي قدمًا في الصفقة دون موافقته الشخصية.