المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال حوّل "المواصي" إلى مصيدة موت للمدنيين

رام الله - دنيا الوطنقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من استهدافه المباشر للمدنيين في منطقة "المواصي" جنوب غربي قطاع غزة، والتي تُوصف بـ"المنطقة الإنسانية" التي دعا الاحتلال سكان مدينة غزة للنزوح إليها.وأكد المرصد أن الاستهداف المستمر والمتعمّد للنازحين في المواصي حوّلها إلى "مصيدة موت"، حيث تُقصف بشكل يومي بمختلف أنواع الأسلحة رغم ادعاء الاحتلال أنها منطقة آمنة.وأشار المرصد إلى أن فريقه يوثق بشكل يومي اعتداءات الاحتلال في المنطقة، والتي تشمل نيران القناصة والطائرات المسيّرة والدبابات، إلى جانب الغارات الجوية وقذائف المدفعية والزوارق الحربية.وأوضح أن الأيام الماضية شهدت مقتل عشرات المدنيين في المواصي، إلى جانب تدمير خيامهم وما تبقى من مقتنياتهم الشخصية، التي كانت تمثل لهم الملاذ الأخير.واتهم المرصد الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار عمدًا على خيام النازحين بدوافع القتل والترهيب والتسلية، دون وجود أي مبرر عسكري، معتبرًا أن إسرائيل تتعمد نزع الأمان عن أي مكان يتواجد فيه المدنيون ضمن ما وصفها بـ"حملة الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.