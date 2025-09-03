شؤون فلسطينية

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع
فارسين أغابيكيان شاهين - وزيرة الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية.

وتناول اللقاء الذي عُقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحضور مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة السفير سعيد أبو علي، خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار قتل المدنيين بشكل يومي، وضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى سياسات الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستعمرات وتهويدها.

كما تم بحث مشاريع القرارات التي سيتم تناولها وإقرارها في مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيُعقد يوم غد.

وأطلعت شاهين، الأمين العام على الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين، مشيرة إلى أن فلسطين تمرّ بأصعب المراحل خاصة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير.

أخبار ذات صلة

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال حوّل &quot;المواصي&quot; إلى مصيدة موت للمدنيين

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال حوّل "المواصي" إلى مصيدة موت للمدنيين

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

سموتريتش: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات

سموتريتش: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات

(هآرتس): فرقة مستوطنين تسمى &quot;أوريا&quot; تدمر منازل غزة وتستخدم فلسطينيين دروعاً بشرية

(هآرتس): فرقة مستوطنين تسمى "أوريا" تدمر منازل غزة وتستخدم فلسطينيين دروعاً بشرية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها