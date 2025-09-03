وزيرة الخارجية تُطلع الأمين العام للجامعة العربية على آخر الأوضاع

رام الله - دنيا الوطنأطلعت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية.وتناول اللقاء الذي عُقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحضور مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة السفير سعيد أبو علي، خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار قتل المدنيين بشكل يومي، وضرورة التحرك العاجل لوقف الحرب فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى سياسات الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستعمرات وتهويدها.كما تم بحث مشاريع القرارات التي سيتم تناولها وإقرارها في مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي سيُعقد يوم غد.وأطلعت شاهين، الأمين العام على الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين، مشيرة إلى أن فلسطين تمرّ بأصعب المراحل خاصة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير.