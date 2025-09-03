سموتريتش: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات

رام الله - دنيا الوطنقال وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن حكومته لن تسمح بتحول مدن الداخل الإسرائيلي إلى ما يشبه ما وصفه بـ"مناطق غلاف غزة"، مؤكداً أن الأمن الإسرائيلي يتطلب خطوات حاسمة لمنع أي تهديد مشابه.وأوضح سموتريتش أن الإدارة الأميركية تؤيد الموقف الإسرائيلي في القضاء على ما أسماه بـ"فكرة إقامة دولة فلسطينية"، مشدداً على أن هذا التوجه يحظى بدعم دولي ضمني، وفق تعبيره.وأشار إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يُعد خطوة ضرورية وواقعية من أجل التصدي لما وصفه بـ"الهجوم السياسي" الذي تتعرض له إسرائيل على الساحة الدولية، ومنع قيام "دولة إرهاب فلسطينية تسعى للقضاء علينا".وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات، فذلك يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال".وختم سموتريتش تصريحاته بتأكيده أن "السلطة الفلسطينية ستُباد إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا". وفق وصفه