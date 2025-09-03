عربي

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيان اليوم الأربعاء، إن مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت صباح أمس أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق.

وأضافت قوات اليونيفيل في بيانها "يعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي".

وتابعت "سقطت قنبلة واحدة على بعد 20 مترا، وثلاث قنابل أخرى على بعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة".

وأشارت اليونيفيل إلى إبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقا بأعمال إزالة العوائق التي تقوم بها القوات في المنطقة الواقعة جنوب شرقي قرية مروحين.

وأضافت "حرصا على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس".

وأكدت أن "أي خطوات تعرّض قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأصولها إلى الخطر، والتدخل في المهام الموكلة إليها، غير مقبولة وتشكّل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر الأسبوع الماضي بالإجماع تمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ القوات حينها في انسحاب منظم وآمن على مدى عام.

يذكر أن قوات اليونيفيل في لبنان تأسست بقرار من مجلس الأمن في مارس/آذار 1978 لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

أخبار ذات صلة

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(يسرائيل هيوم): نتنياهو يجمّد المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

فتوح: المؤتمر الاستعماري المنوي عقده في باحات الحرم الإبراهيمي استفزاز خطير

&quot;الخارجية&quot;: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

"الخارجية": تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها