(اليونيفيل) تندد بهجوم إسرائيلي خطير على قواتها جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطنقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيان اليوم الأربعاء، إن مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت صباح أمس أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق.وأضافت قوات اليونيفيل في بيانها "يعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي".وتابعت "سقطت قنبلة واحدة على بعد 20 مترا، وثلاث قنابل أخرى على بعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة".وأشارت اليونيفيل إلى إبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقا بأعمال إزالة العوائق التي تقوم بها القوات في المنطقة الواقعة جنوب شرقي قرية مروحين.وأضافت "حرصا على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس".وأكدت أن "أي خطوات تعرّض قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأصولها إلى الخطر، والتدخل في المهام الموكلة إليها، غير مقبولة وتشكّل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي".وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر الأسبوع الماضي بالإجماع تمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ القوات حينها في انسحاب منظم وآمن على مدى عام.يذكر أن قوات اليونيفيل في لبنان تأسست بقرار من مجلس الأمن في مارس/آذار 1978 لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.