دولي

سموتريتش يطالب بمعاقبة متظاهرين بإسرائيل يطالبون بإبرام صفقة وإنهاء الحرب بغزة

سموتريتش يطالب بمعاقبة متظاهرين بإسرائيل يطالبون بإبرام صفقة وإنهاء الحرب بغزة
بتسلئيل سموتريتش - وزير المالية في حكومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال وزيرمالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن من يضرمون الحرائق في شوارع القدس قلة فوضوية تسعى لإشعال حرب أهلية ويجب معاقبتهم بشدة.

في حين قال زعيم حزب (معسكر الدولة) بإسرائيل بيني غانتس إن المظاهرات والتضامن مع عائلات الأسرى حق ديمقراطي وواجب أخلاقي لكل مواطن.

وانطلقت الاحتجاجات الإسرائيلية، في القدس المحتلة، للمطالبة بإبرام اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل رفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المقترح الذي وافقت عليه حركة (حماس). 

وأشعل محتجون إطارات بالقرب من مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة. وذكرت الشرطة الاسرائيلية أنّ عدداً من المركبات التي كانت مركونة في المكان تضررت نتيجة لذلك، وجرى إخلاء عدد من سكان المباني المجاورة، لكن لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وتجمّع عشرات المتظاهرين أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، فيما احتج آخرون عند مدخل القدس المحتلة. 

وسارت قافلة من المركبات تحمل أعلاماً صفراء باتجاه المدينة. كما تظاهر عشرات آخرون قرب "المكتبة الوطنية" في القدس المحتلة، حيث علّق المحتجون لافتات على سطح المبنى كُتب عليها "تخلّيتم وقتلتم أيضاً (المحتجزين)" إلى جانب صورة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو. 

وقال المتظاهرون: "تختار حكومة إسرائيل ورئيسها الاستمرار في حرب سياسية بلا أهداف أو مبررات عملية. إنهم يتخلّون عن المختطفين والجنود. إنهم يقتلونهم ويقتلوننا".

وبدأت عائلات المحتجزين ومؤيدو الاتفاق، اليوم الأربعاء، ثلاثة أيام من الاحتجاجات في القدس المحتلة، بعدما تركزت فعالياتهم الشهر الماضي بشكل رئيسي في منطقة تل أبيب الكبرى. وفضلاً عن التظاهرات بالقرب من منزل نتنياهو الرسمي في شارع غزة، ستشمل الاحتجاجات إقامة خيمة اعتصام في المنطقة. 

ومن المتوقع اختتام الاحتجاجات بتظاهرة كبيرة مساء السبت. وانطلقت الاحتجاجات بشكل عفوي صباح اليوم، كما يبدو، إذ كان مخططاً أن تبدأ في ساعات الظهيرة من محيط (كنيست) الإسرائيلي، وأن تتجه من هناك نحو منطقة إقامة نتنياهو، حيث يدلي المنظمون بتصريحات ويفتتحون خيمة الاعتصام، تعقبها تظاهرة في ساعات المساء.

أخبار ذات صلة

احتجاجات إسرائيلية أمام منزل نتنياهو للمطالبة باتفاق في غزة

احتجاجات إسرائيلية أمام منزل نتنياهو للمطالبة باتفاق في غزة

سموتريتش يطالب بمعاقبة متظاهرين بإسرائيل يطالبون بإبرام صفقة وإنهاء الحرب بغزة

سموتريتش يطالب بمعاقبة متظاهرين بإسرائيل يطالبون بإبرام صفقة وإنهاء الحرب بغزة

مئات جنود الاحتياط في إسرائيل يعلنون رفضهم خطة احتلال غزة

مئات جنود الاحتياط في إسرائيل يعلنون رفضهم خطة احتلال غزة

&quot;العملية مخالفة لموقف الجيش&quot;.. إسرائيليون يقدمون التماسا للمحكمة لمنع احتلال غزة

"العملية مخالفة لموقف الجيش".. إسرائيليون يقدمون التماسا للمحكمة لمنع احتلال غزة

بلجيكا: سنعترف بفلسطين ونفرض عقوبات صارمة على إسرائيل

بلجيكا: سنعترف بفلسطين ونفرض عقوبات صارمة على إسرائيل

وزير الخارجية البريطاني: المجاعة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان

وزير الخارجية البريطاني: المجاعة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان

ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها بالكونغرس واستمرار حرب غزة يضر بصورتها

ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها بالكونغرس واستمرار حرب غزة يضر بصورتها

مئات القتلى في زلزال عنيف ضرب جنوب شرقي أفغانستان

مئات القتلى في زلزال عنيف ضرب جنوب شرقي أفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

شهداء ومصابون جراء إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات شمال رفح

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهاد الشاب محمد جمال مدني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

وفاة أربعة شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة أريحا

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة أريحا

نتنياهو يوجّه رسالة لجنوده.. وزامير: العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل

نتنياهو يوجّه رسالة لجنوده.. وزامير: العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها