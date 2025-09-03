سموتريتش يطالب بمعاقبة متظاهرين بإسرائيل يطالبون بإبرام صفقة وإنهاء الحرب بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزيرمالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن من يضرمون الحرائق في شوارع القدس قلة فوضوية تسعى لإشعال حرب أهلية ويجب معاقبتهم بشدة.في حين قال زعيم حزب (معسكر الدولة) بإسرائيل بيني غانتس إن المظاهرات والتضامن مع عائلات الأسرى حق ديمقراطي وواجب أخلاقي لكل مواطن.وانطلقت الاحتجاجات الإسرائيلية، في القدس المحتلة، للمطالبة بإبرام اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل رفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المقترح الذي وافقت عليه حركة (حماس).وأشعل محتجون إطارات بالقرب من مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة. وذكرت الشرطة الاسرائيلية أنّ عدداً من المركبات التي كانت مركونة في المكان تضررت نتيجة لذلك، وجرى إخلاء عدد من سكان المباني المجاورة، لكن لم يُبلغ عن وقوع إصابات.وتجمّع عشرات المتظاهرين أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، فيما احتج آخرون عند مدخل القدس المحتلة.وسارت قافلة من المركبات تحمل أعلاماً صفراء باتجاه المدينة. كما تظاهر عشرات آخرون قرب "المكتبة الوطنية" في القدس المحتلة، حيث علّق المحتجون لافتات على سطح المبنى كُتب عليها "تخلّيتم وقتلتم أيضاً (المحتجزين)" إلى جانب صورة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.وقال المتظاهرون: "تختار حكومة إسرائيل ورئيسها الاستمرار في حرب سياسية بلا أهداف أو مبررات عملية. إنهم يتخلّون عن المختطفين والجنود. إنهم يقتلونهم ويقتلوننا".وبدأت عائلات المحتجزين ومؤيدو الاتفاق، اليوم الأربعاء، ثلاثة أيام من الاحتجاجات في القدس المحتلة، بعدما تركزت فعالياتهم الشهر الماضي بشكل رئيسي في منطقة تل أبيب الكبرى. وفضلاً عن التظاهرات بالقرب من منزل نتنياهو الرسمي في شارع غزة، ستشمل الاحتجاجات إقامة خيمة اعتصام في المنطقة.ومن المتوقع اختتام الاحتجاجات بتظاهرة كبيرة مساء السبت. وانطلقت الاحتجاجات بشكل عفوي صباح اليوم، كما يبدو، إذ كان مخططاً أن تبدأ في ساعات الظهيرة من محيط (كنيست) الإسرائيلي، وأن تتجه من هناك نحو منطقة إقامة نتنياهو، حيث يدلي المنظمون بتصريحات ويفتتحون خيمة الاعتصام، تعقبها تظاهرة في ساعات المساء.