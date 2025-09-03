الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجّل ارتفاعاً حادا نسبته 14.34% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بشهر حزيران 2025.وأوضح الإحصاء في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 84.94 خلال شهر تموز 2025 مقارنة بـ 74.29 خلال شهر حزيران 2025.سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 16.01% خلال شهر تموز 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تموز 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الملابس، وصناعة المشروبات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي انخفاضاً في نشاط صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 6.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 4.73% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.48% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.