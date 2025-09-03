النونو: قيادة (حماس) تكثّف اتصالاتها ضمن تحرّك دبلوماسي واسع لوقف الإبادة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن قيادة الحركة كثفت اتصالاتها السياسية مع القادة والمسؤولين في المنطقة، ضمن تحرك دبلوماسي واسع على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال والعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وأوضح النونو في تصريح صحفي، أن حماس تبحث مع عدة دول سبل التعامل مع جرائم الاحتلال، في وقت ترفض فيه حكومة اليمين المتطرف التعامل مع مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية في القاهرة قبل نحو أسبوعين.وأشار إلى أن رئيس المجلس القيادي للحركة يجري اتصالات مع قادة ونخب سياسية وحزبية لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية، فيما تواصل مكاتب العلاقات، العربية والإسلامية والدولية، جهودها مع السفراء والمسؤولين حول العالم لعرض جرائم الاحتلال وحرب التجويع، عبر مذكرات مفصلة حول الوضع الميداني وخلاصة المفاوضات غير المباشرة بوساطة قطرية ومصرية.ولفت النونو إلى المجازر الإسرائيلية المتواصلة، خاصة ضد الصحفيين، وآخرها مجزرة خان يونس، مؤكدًا أن مكتب العلاقات الوطنية يعمل على توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة المشهد الراهن.وشدد على أن مخططات نتنياهو تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية، محذرًا من خطورة ما يجري في الضفة الغربية الذي لا يقل كارثية عما يجري في غزة. وأكد أن مواجهة الاحتلال وهزيمته "فريضة شرعية وضرورة وطنية وإقليمية".