  • الدفاع المدني بغزة: شهيدان وجريح جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة دغمش في حي الصبرة وسط مدينة غزة

  • (الغارديان)عن رئيس الوزراء الإسباني: يسرنا انضمام دول أوروبية لإسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية لكن رد أوروبا كان ضعيفاً

شؤون فلسطينية

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أدان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أية إجراءات تقوض حل الدولتين.

كما شدد ولي العهد في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماکرون مساء أمس، على موقف المملكة الداعي لوقف فوري للحرب في غزة، وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط.

وجرى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

ست وفيات نتيجة التجويع في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

النونو: قيادة (حماس) تكثّف اتصالاتها ضمن تحرّك دبلوماسي واسع لوقف الإبادة في غزة

ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة أريحا

شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على أحياء متفرقة من قطاع غزة

نتنياهو يوجّه رسالة لجنوده.. وزامير: العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل

ماكرون: محاولات التهجير أو الضم لن توقف الاعتراف بدولة فلسطين

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

الإحصاء: ارتفاع حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة أريحا

الخارجية الفلسطينية: نطالب بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال شعبنا وتوفير شبكة أمان مالية

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

لأغراض استيطانية.. الاحتلال يستولي على 455 دونماً من أراضي قلقيلية ونابلس

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

