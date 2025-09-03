ولي العهد السعودي يدين أيّة إجراءات تقوّض حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأدان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أية إجراءات تقوض حل الدولتين.كما شدد ولي العهد في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماکرون مساء أمس، على موقف المملكة الداعي لوقف فوري للحرب في غزة، وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط.وجرى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.