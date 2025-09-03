عاجل

  • مدير المستشفى الميداني الأردني بغزة: باقون ولن نغادر غزة رغم التحديات بتوجيهات القيادة الأردنية العليا

  • صفارات الإنذار تدوي في "نير عام" بغلاف غزة الشمالي

  • مصدر في مستشفى الشفاء: انتشال جثامين 4 شهداء إثر غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة النفق شمال شرقي غزة

  • الصحة: استشهاد الشاب محمد جمال عمر مدني (٢٥ عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس

  • (إذاعة جيش الاحتلال): قواتنا تدخل عملية مركبات غدعون 2 مع جاهزية 60-70% فقط من الجرافات الهندسية الثقيلة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وقال إن منظومات الدفاع الجوي اعترضته، وذلك بعد يوم واحد من إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيون)، تنفيذ 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية إنه تم اعتراض الصاروخ لكن هناك خشية من سقوط شظايا، وذكرت أنه إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بعد رصد الصاروخ.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق واسعة وسط إسرائيل بعد رصد الصاروخ.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان أمس الثلاثاء، إنها نفذت 4 عمليات عسكرية هاجمت فيها عدة أهداف إسرائيلية هي مبنى هيئة الأركان ومحطة كهرباء الخضيرة ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة.

وأضاف أن العملية الأولى استهدفت مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرة مسيرة نوع صمّاد 4.

وذكر أن المسيرات الثلاث الأخرى، استهدفت محطة كهرباء الخضيرة (شمال)، ومطار اللد (بن غوريون) في يافا (وسط)، وميناء أسدود (جنوب) وقد أصابت أهدافها بنجاح.

وبحسب سريع، فقد استهدفت قوات الحوثيين أيضا سفينة إم إس سي إيه بي واي، شمالي البحر الأحمر "لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر" وفق ما جاء في البيان.

وقال سريع إن استهداف السفينة يأتي في إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.

وأشار إلى أن تلك العمليات تأتي دعما وإسنادا لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان (الإسرائيلي) واشتد الحصار، وفتك بهم عدوهم قتلا وتجويعا، وخذلهم المتخاذلون.

