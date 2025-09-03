شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على أحياء متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، بوصول خمسة شهداء وعدد من المصابين في قصف للاحتلال على شقة سكنية غرب مدينة غزة.كما أعلن مستشفى المعمداني، وصول ثلاثة شهداء إضافة إلى مصابين في قصف لطيران الاحتلال على منزل بحي الدرج شرق مدينة غزة.وأصيب خمسة مواطنين صباح اليوم بعد قصف مسيرة للاحتلال منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.