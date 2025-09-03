شؤون فلسطينية

نتنياهو يوجّه رسالة لجنوده.. وزامير: العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل

نتنياهو يوجّه رسالة لجنوده.. وزامير: العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل
نتنياهو وزامير - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن العمليات البرية في مدينة غزة "بدأت بالفعل" وهي تتوسع في مناطق جديدة وجديدة.

جاءت تصريحاته هذه في ظل انتقادات من بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية حول إدارة الجيش للحرب.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (كابنيت)، طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف ما وصفه بـ"المؤتمرات الإعلامية للجيش"، معتبرا أنها تضر بـ"التماسك الداخلي".

وبحسب تقارير إسرائيلية، واجه زامير خلال الاجتماع الوزراء الذين انتقدوه، مذكرا إياهم بمسؤولياتهم إبان هجوم حركة (حماس) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، من أن احتلال مدينة غزة سيعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر ولن يحقق حسما عسكريا ضد حركة (حماس)، إلا في حال احتلال القطاع بأكمله وفرض نظام عسكري شامل.

وجاءت هذه التقديرات خلال اجتماع مطول لمجلس الوزراء الإسرائيلي (كابينت) ليلة الأحد، والذي شهد خلافات حادة بين القيادة العسكرية وعدد من الوزراء. وانتهى الاجتماع بقرار التوجه نحو خيار احتلال غزة بدلا من صفقة تبادل الأسرى، رغم أن رئيس (موساد)، ديدي برنياع، أبدى دعما صريحا للصفقة التي طرحتها (حماس)، مؤكدا أنها "الخطة الوحيدة المطروحة ويجب قبولها".

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، يستعد الجيش لحشد نحو 60 ألف جندي احتياط، سيخضعون لتدريبات وتنظيم على مدى ثلاثة إلى أربعة أيام. وسيتم نشر بعض هذه القوات لتعويض الوحدات النظامية في الشمال، فيما ستشارك ألوية أخرى في العمليات داخل غزة أو في تعزيز الوجود العسكري في الضفة الغربية.

فيما أفادت صحيفة (هآرتس)، مساء الثلاثاء، بأن مسؤولين في الجيش يقدّرون أن نسبة الاستجابة لأوامر استدعاء قوات الاحتياط انخفضت بنحو 50% مقارنة ببداية الحرب. وأوضحت أن البيانات الرسمية تُحسب عبر مقارنة عدد الأوامر المرسلة بعدد الجنود الذين التزموا، لكن هذه الأوامر وُجّهت فقط لمن أعلنوا مسبقًا استعدادهم للتجند، فيما لم تُحتسب أسماء الرافضين.

والثلاثاء، أعلن نحو 350 من جنود الاحتياط الإسرائيليين، خلال مؤتمر صحفي، توقيعهم على عريضة ضد قرار (كابنيت) المتعلق باحتلال مدينة غزة، مؤكدين أنهم سيصعّدون احتجاجهم ضد الحكومة.

ووصف المتحدثون باسم المجموعة قرار احتلال غزة بأنه "غير قانوني على الإطلاق" ويعرّض للخطر الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، إضافة إلى الجنود والسكان المدنيين. وأعلنوا أنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء الفورية للخدمة في قوات الاحتياط.

وشدد المتحدثون على أن خطة الحكومة بنيامين نتنياهو لا تقوم على مبررات عملياتية أو أمنية، بل تُعتبر "خطوة سياسية، صِرفة، خطيرة وصبيانية، هدفها خدمة أقلية متطرفة داخل الائتلاف الحاكم، وليس ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".

نتنياهو يخاطب الجنود

وفي ظل تلك الأجواء الملبدة بالاتهامات والشكوك من جدوى عملية احتلال مدينة غزة وانخفاض الاستجابة لأوامر التجنيد من قِبل الاحتياط بجيش الاحتلال وجه نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، رسالة للجنود النظاميين والاحتياط.

وقال نتنياهو في رسالته "طوال فترة الحرب اتخذنا قرارات صعبة جدا، قرارات لم يصدق أحد أننا سنتمكن فعلا من تنفيذها".

وأضاف: "لكننا نفذناها لأنكم أنتم منحتمونا، ومنحتموني أنا، القوة لدفع دولة إسرائيل نحو نصر شامل، الآن نحن نقف أمام مرحلة الحسم، أنا أثق بكم"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يوجّه رسالة لجنوده.. وزامير: العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل

نتنياهو يوجّه رسالة لجنوده.. وزامير: العمليات البرية في مدينة غزة بدأت بالفعل

ماكرون: محاولات التهجير أو الضم لن توقف الاعتراف بدولة فلسطين

ماكرون: محاولات التهجير أو الضم لن توقف الاعتراف بدولة فلسطين

الخارجية الفلسطينية: نطالب بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال شعبنا وتوفير شبكة أمان مالية

الخارجية الفلسطينية: نطالب بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال شعبنا وتوفير شبكة أمان مالية

مصطفى: العمل جارٍ على تأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام

مصطفى: العمل جارٍ على تأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

لأغراض استيطانية.. الاحتلال يستولي على 455 دونماً من أراضي قلقيلية ونابلس

لأغراض استيطانية.. الاحتلال يستولي على 455 دونماً من أراضي قلقيلية ونابلس

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

تقرير يكشف عن تورط (ميتا) في تضخيم التحريض على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

تقرير يكشف عن تورط (ميتا) في تضخيم التحريض على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نطالب بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال شعبنا وتوفير شبكة أمان مالية

الخارجية الفلسطينية: نطالب بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال شعبنا وتوفير شبكة أمان مالية

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

"الدفاع المدني" بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن

(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

تفاصيل اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي

تفاصيل اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

السودان: أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا