وزير الخارجية الأردني: لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية

أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني
رام الله - دنيا الوطن
قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإن تل أبيب دمرت "صدقية القانون الدولي في قطاع غزة والحياة فيه".

جاء ذلك خلال محادثات مع نظيرته السلوفانية تانيا فايون، ومع نظراء مشاركين في "منتدى بليد الاستراتيجي العشرين"، وفق بيان للخارجية الأردنية.

ومنتدى "بليد" انطلق أمس الاثنين ويستمر على مدار يومين، ويُعد منصة دولية سنوية تجمع قادة سياسيين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية لمناقشة قضايا الأمن والسلام والتنمية في أوروبا والعالم.

وبحث الطرفان "الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية وتنسيق الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات".

كما ناقشا جهود "إيجاد أفق حقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل".

وخلال مشاركته في ندوة عن "القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف" بسلوفينيا، قال الصفدي: إن "إسرائيل دمرت صدقية القانون الدولي في غزة تمامًا كما دمرت الحياة في القطاع".

ولفت إلى أن "القانون الدولي انهار في غزة حيث ترتكب إسرائيل المجازر وتستخدم التجويع سلاحًا وتقتل الفلسطينيين، وسط عجز دولي عن تطبيق القانون الدولي الذي يجرم جرائم الحرب هذه".

وتابع: "اعتاد نظامنا الدولي قتل الأبرياء وتجويعهم، إلى حد أن قتْل ما يقارب 150 إنسانًا خلال 24 ساعة لا يُحدِث ردة فعل".

وأشار إلى أن "عجز المجتمع الدولي عن منع المجاعة التي أوجدتها إسرائيل في غزة وعن إنهائها مؤشرٌ خطير على أن إنسانيتنا المشتركة في أزمة".

