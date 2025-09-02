عربي

الحوثيون: استهداف أربعة مواقع إسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر بمسيّرات وصاروخ

يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم، الثلاثاء، استهداف أربعة مواقع إسرائيلية من ضمنها "مبنى هيئة الأركان" في تل أبيب ومحطة الكهرباء في الخضيرة ومطار "بن غوريون" في اللد وميناء أسدود، وذلك بأربع طائرات مسيّرة، وذلك في ما قالوا إنه ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع في قطاع غزة.

وقال يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، إن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ أربع عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيّرة، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بطائرة مسيّرة نوع ’صماد4’، فيما الثلاث الأخرى استهدفت محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح".

وأضاف: "وفي إطار التأكيد على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذ سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (MSC ABY) لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي شمالي البحر الأحمر، وذلك بطائرتين مسيّرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر".

وأكد سريع "لا نتراجع حين تراجع الآخرون، ولا نتخلى حين تخلوا، ولا نتردد حين ترددوا وتنكروا وانقلبوا على أعقابهم، فأصبحوا خاسرين"، وذلك "دعما وإسنادا لإخواننا المظلومين في غزة، وقد طال عليهم العدوان واشتد الحصار، وفتك بهم عدوهم قتلا وتجويعا، وخذلهم المتخاذلون، وتآمر عليهم العملاء، فلا نامت أعين الجبناء. مستمرون في إسنادنا لهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

ويأتي إعلان الحوثيين عن هذه الهجمات بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، والذي أسفر عن اغتيال رئيس حكومتهم وعدد من الوزراء. وفي أعقاب ذلك توعدوا بمواصلة هجماتهم على إسرائيل دعما لغزة في مسار "ثابت وتصاعدي".

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه مواقع إسرائيلية. كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، فيما يقولون إن هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بهجمات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقيادييهم.

