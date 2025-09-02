عاجل

  • استشهاد المصور الصحفي رسمي جهاد سالم بقصف للاحتلال على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة

  • رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: العمل جارٍ على تأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام

شؤون فلسطينية

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
بحث حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل.

كما تم "استعراض الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وجرى التأكيد على أولوية وقف العدوان، وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والذهاب إلى إعادة الإعمار"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وجرى استعراض الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين ومحاولات الضم واحتجاز أموال المقاصة والتضييق الاقتصادي.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين والجمهورية التركية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود على المستوى الدولي، مع التأكيد على إبقاء عقد مؤتمر السلام في نيويورك في موعده في 22 أيلول/ سبتمبر دون تغيير.

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

لأغراض استيطانية.. الاحتلال يستولي على 455 دونماً من أراضي قلقيلية ونابلس

لأغراض استيطانية.. الاحتلال يستولي على 455 دونماً من أراضي قلقيلية ونابلس

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

تقرير يكشف عن تورط (ميتا) في تضخيم التحريض على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

تقرير يكشف عن تورط (ميتا) في تضخيم التحريض على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 63,633 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 63,633 شهيداً

&quot;الخارجية القطرية&quot;:لم يصدر أيّ رد إسرائيلي على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار بغزة

"الخارجية القطرية":لم يصدر أيّ رد إسرائيلي على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار بغزة

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

"الدفاع المدني" بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن

(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن

