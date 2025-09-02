الشيخ يبحث مع وزير خارجية تركيا إلغاء واشنطن تأشيرات وفد فلسطين للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنبحث حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل.كما تم "استعراض الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وجرى التأكيد على أولوية وقف العدوان، وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والذهاب إلى إعادة الإعمار"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وجرى استعراض الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين ومحاولات الضم واحتجاز أموال المقاصة والتضييق الاقتصادي.وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين والجمهورية التركية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود على المستوى الدولي، مع التأكيد على إبقاء عقد مؤتمر السلام في نيويورك في موعده في 22 أيلول/ سبتمبر دون تغيير.