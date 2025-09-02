شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يعتقل عشرة مواطنين ويقتحم 150 منزلاً في كفر قليل

رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكثر من عشرة مواطنين، واقتحمت 150 منزلاً خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاقتحام بدأ عند الساعة الواحدة فجراً، وأسفر حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين، ومداهمة أكثر من 150 منزلاً وتفتيشها، واقتحام مقبرة القرية.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الفجر، وما زال الاحتلال يفرض حظراً للتجوال على القرية، والاقتحام ما زال مستمراً.

