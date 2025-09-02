ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 63,633 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 63,633، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 160,914، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 76 شهيدا، و281 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,502 شهيد، و48,900 مصاب.وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 12 شهيدا، والإصابات 90، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,306، والإصابات إلى 16,929.وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها 3 أطفال ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة، من ضمنها 130 طفلا.