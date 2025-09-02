شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 63,633 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 63,633 شهيداً
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 63,633، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 160,914، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 76 شهيدا، و281 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,502 شهيد، و48,900 مصاب.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 12 شهيدا، والإصابات 90، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,306، والإصابات إلى 16,929.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها 3 أطفال ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة، من ضمنها 130 طفلا.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 63,633 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 63,633 شهيداً

&quot;الخارجية القطرية&quot;:لم يصدر أيّ رد إسرائيلي على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار بغزة

"الخارجية القطرية":لم يصدر أيّ رد إسرائيلي على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار بغزة

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

"الدفاع المدني" بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن

(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

تفاصيل اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي

تفاصيل اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعلن إلقاء القبض على &quot;مروجي إشاعة حل السلطة&quot;

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعلن إلقاء القبض على "مروجي إشاعة حل السلطة"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعلن إلقاء القبض على &quot;مروجي إشاعة حل السلطة&quot;

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعلن إلقاء القبض على "مروجي إشاعة حل السلطة"

الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل وشابًا من يطا ويشدد إجراءاته العسكرية في المحافظة

الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل وشابًا من يطا ويشدد إجراءاته العسكرية في المحافظة

ترامب: على إسرائيل إنهاء حرب غزة قبل أن تخسر صورتها عالمياً

ترامب: على إسرائيل إنهاء حرب غزة قبل أن تخسر صورتها عالمياً

العفو الدولية: على إسرائيل السماح لأسطول الصمود بتنفيذ مهمته لغزة بأمان

العفو الدولية: على إسرائيل السماح لأسطول الصمود بتنفيذ مهمته لغزة بأمان

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدرس تقصير حرب غزة خشية فقدان الدعم الأميركي

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدرس تقصير حرب غزة خشية فقدان الدعم الأميركي

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب &quot;إهانة&quot;

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب "إهانة"