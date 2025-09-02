"الخارجية القطرية":لم يصدر أيّ رد إسرائيلي على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه لم يصدر حتى الآن أي رد إسرائيلي على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن خطة إسرائيل لاحتلال القطاع تضع الجميع أمام تهديد مباشر، بما فيهم الرهائن.وشدد خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على أن القضية الإنسانية لا يجب ربطها بأي صفقة، داعياً إلى فتح المعابر بشكل عاجل وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يواجهون أوضاعاً متدهورة.وأوضح المتحدث أن هناك حاجة إلى تشكيل موقف موحد من المجتمع الدولي لإيقاف إسرائيل، مؤكداً أن الانتظار لعملية السلام لا جدوى منه في ظل غياب طرف إسرائيلي راغب فيها.ولفت إلى أن الخطوات الإسرائيلية الحالية تواجه معارضة إقليمية ودولية واضحة، في إشارة إلى تزايد الضغوط على تل أبيب لوقف تصعيدها العسكري.وختم بالتأكيد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية، بما يضمن نقل صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.