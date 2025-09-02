"الدفاع المدني" بغزة: الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق

رام الله - دنيا الوطنحذر الدفاع المدني في غزة من التداعيات الخطيرة للمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لزج أكثر من مليوني فلسطيني داخل سجن مطبق في القطاع.وأكد الدفاع المدني أن هذا المخطط يضع النازحين في مواجهة مصير مجهول يحكم عليهم بالموت المحتم، في ظل ظروف إنسانية وصحية متردية للغاية.وأوضح أن سياسة النزوح المتكرر التي يمارسها الاحتلال تمثل إحدى وسائل التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، ما يعمق الكارثة الإنسانية في القطاع.وشدد الدفاع المدني على استمرار عمله وواجبه الإنساني تجاه المواطنين في مدينة غزة وشمالها، رغم التحديات الميدانية والإنسانية المتفاقمة.