(هيئة البث) الإسرائيلية: نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة لكسب دعم واشنطن
بنيامين نتنياهو - رئيس وزراء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ادعت (هيئة البث الإسرائيلية)، الاثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو يدرس تقصير مدة الحرب على قطاع غزة خشية فقدان الدعم الأمريكي كونه "ليس بلا حدود".

ونقلت الهيئة الرسمية عن مقربين من نتنياهو (لم تسمّهم) قولهم إنه "يفكّر في تقصير جداول زمن الحرب عن المخطط له، وذلك خشية أن تخسر إسرائيل دعم الجمهوريين في الحرب".

وفي الأيام الأخيرة، قال نتنياهو لوزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إنّه "رغم أن لدى إسرائيل دعم من ترامب، لكنه ليس بلا حدود"، وفق المصدر ذاته.

وتابعت الهيئة: "قال نتنياهو ذلك للوزراء في الكابينت وفي لقاءات خاصة، بعد أن زعم بعضهم أنّ لدى إسرائيل رصيدا غير منته من قبل ترامب لمواصلة الحرب".

وقبل أسبوع، قال ترامب للصحفيين في مكتبه إنه "على تواصل دائم مع نتنياهو بخصوص الحرب في غزة، وأنه يعتقد أنّه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة سيكون هناك نهاية حاسمة للحرب".

وقال الرئيس الأمريكي: "لا يجوز أن ننسى السابع من أكتوبر (الهجوم الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في 2023)، لكن يجب إنهاء هذا الأمر (الحرب على غزة)".

في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أفادت صحيفة (ذا أتلانتيك) الأمريكية نقلاً عن مصدرين أمريكيين أن ترامب يعتقد أن نتنياهو "يُطيل أمد الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة"، وذلك خلافا لرغبة الرئيس في إنهائها.

وفقا للتقرير، فإن ترامب وبعض مساعديه يعتقدون أن أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة "تحققت منذ وقت طويل"، وأن نتنياهو اختار الاستمرار في الحرب لدوافع سياسية.

ووقتها، ردّ متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي مدعيا إنه "لا يعلّق على الأخبار الكاذبة".

يأتي ذلك، في وقت تستعد فيه إسرائيل لاحتلال مدينة غزة، بدعوى "هزيمة حماس وإعادة الأسرى"، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك لتدمير القطاع بالكامل وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل الثلاثاء تجنيد نحو 60 ألف جندي احتياط استعدادا لاحتلال مدينة غزة، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

واجتمع (كابينت)، الأحد، لمناقشة خطط احتلال المدينة التي تسمى "عربات جدعون 2"، والتي تأتي استكمالا لـ "عربات جدعون" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بين 16 مايو/ أيار و6 أغسطس/ آب.

