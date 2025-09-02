الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا شمال رام الله، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والسيارات بين البلدة والمناطق المحيطة بها.وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نصب بوابة حديدية على المدخل الرئيس للبلدة، ما أثر على دخول وخروج آلاف المواطنين من ترمسعيا والقرى المجاورة شمال وشمال شرق رام الله، وسط توقف شبه كامل لحركة المرور في المنطقة.وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحتلالية المتكررة التي تستهدف التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين وعرقلة تنقلهم اليومية.كما ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوابة حديدية شمال غرب مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت البوابة على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مستشفى الجمعية العربية، ما سيؤدي إلى عرقلة وصول المرضى والمواطنين.