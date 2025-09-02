تفاصيل اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين والمبعوث الخاص للرئيس بوتين.وتم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل.كما تمت مناقشة الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة.وفيما يخص قطاع غزة، جرى التشديد على ضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين والذهاب لإعادة الإعمار.وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود الدولية من اجل عقد مؤتمر السلام في نيويورك في موعده في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.