عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

رام الله - دنيا الوطننددت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي بسياسة التجويع التي تطال سكان قطاع غزة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وأكدت أن ما يحدث في غزة كارثة يجب وقفها.وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن المفوضية اقترحت تعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل، في وقت تتجه فيه مواقف عدة دول أوروبية نحو فرض عقوبات عليها، مؤكدة استمرار الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات ووقف الحرب.ولفتت إلى تخصيص مساعدات للفلسطينيين بقيمة 170 مليون يورو، مبينة في الوقت نفسه أنه لا نفوذ للاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في ما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية.