(وول ستريت جورنال): تململ داخل الجيش الإسرائيلي.. وضابط يبحث عن جنود للقتال عبر واتساب

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية أن الجيش الإسرائيلي يُكافح لحشد جنود الاحتياط بعد توقف كثير منهم عن الخدمة.

ونقلت الصحيفة عن مجموعة من جنود الاحتياط الإسرائيليين قولهم إنهم توقفوا عن الخدمة لأسباب بينها سلوك غير أخلاقي ضد الفلسطينيين.

وأجرت الصحيفة مقابلات مع أكثر من 30 ضابطا وجنديا إسرائيليا قالوا إنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، إذ إنه "لا يمكن القضاء على حماس جراء أسلوبها في حرب العصابات"، وفق تعبيرهم.

وقالت الصحيفة إن الجنود منهكون بعدما يقرب من عامين من القتال على جبهات عدة، بينما يتزايد عدد الذين يتساءلون عن جدوى الحرب.

وأضافت الصحيفة أن بعض القادة لجؤوا إلى أساليب غير اعتيادية للعثور على عدد كاف من الجنود، إذ أعلن أحدهم على مجموعة واتساب لطلاب جامعيين إسرائيليين أنه يبحث عن جنود مقاتلين، خصوصا مسعفين وقناصة لعملية تستمر 70 يوما.

من جانبها، ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن وثيقة موقعة من رئيس قسم تدريب القوات البرية الإسرائيلية تشير إلى أن الطريقة التي يعتزم الجيش الإسرائيلي اتباعها لإدارة القتال في عملية غزة لا تتضمن الخطوات الأساسية لتحقيق النصر.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تُظهر بنودا باللون الأحمر، وهي الإجراءات الأساسية التي لم ينفذها الجيش حتى الآن، ولا يخطط لتنفيذها خلال احتلال مدينة غزة.

وقالت إن الإجراءات في الوثيقة تتضمن الحصار الكامل، وفصل تنظيم حرب العصابات عن السكان المدنيين، وقطع طرق الإمداد.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم إن أزمة انعدام الثقة بين القيادتين الأمنية والسياسية بدأت تتسرب إلى صفوف الجيش.

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل اليوم الثلاثاء تجنيد نحو 60 ألف جندي احتياط استعدادا لاحتلال مدينة غزة، وفق صحيفة (معاريف).

