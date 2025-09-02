عاجل

  • وزير خارجية سلوفيكيا: الاتحاد الأوربي يخسر مصداقيته بسبب ما يجري في غزة

  • المدير العام لوزارة الصحة بغزة: غزة تستنزف بالموت البطيء والمجاعة تحاصر جميع السكان

  • وسائل إعلام إسرائيلية: عشرات الشبان من اليهود الحريديم يتظاهرون رفضا للتجنيد في تل هشومير بتل أبيب

دولي

وزير الخارجية البريطاني: المجاعة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان

وزير الخارجية البريطاني: المجاعة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان
ديفيد لامي - وزير الخارجية البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن المجاعة التي تشهدها غزة "من صنع الإنسان"، في إشارة إلى التجويع الممنهج الذي تفرضه تل أبيب على الفلسطينيين، معربا عن غضبه الشديد من رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات.

وأشار لامي في كلمة له خلال جلسة بالبرلمان البريطاني، مساء أمس الاثنين، إلى الحاجة لاستجابة إنسانية شاملة لمنع مزيد من الموت في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف: "هذه مجاعة من صنع الإنسان في القرن الحادي والعشرين، ورفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول المساعدات بالشكل الكافي أمرٌ يغضبني".

وحذّر لامي من تفاقم المجاعة في غزة إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن أكثر من 300 شخص، بينهم 119 طفلا، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ الأول من يوليو/تموز الفائت.

وأعلن لامي أن بلاده ستقدم 15 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات ورعاية طبية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما لفت إلى أنه يعمل على جلب المزيد من الأطفال الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة من غزة إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

وأكد أنه في حال عدم إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة، فإن بريطانيا ستتخذ إجراءات للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

أخبار ذات صلة

&quot;العملية مخالفة لموقف الجيش&quot;.. إسرائيليون يقدمون التماسا للمحكمة لمنع احتلال غزة

"العملية مخالفة لموقف الجيش".. إسرائيليون يقدمون التماسا للمحكمة لمنع احتلال غزة

بلجيكا: سنعترف بفلسطين ونفرض عقوبات صارمة على إسرائيل

بلجيكا: سنعترف بفلسطين ونفرض عقوبات صارمة على إسرائيل

وزير الخارجية البريطاني: المجاعة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان

وزير الخارجية البريطاني: المجاعة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان

ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها بالكونغرس واستمرار حرب غزة يضر بصورتها

ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها بالكونغرس واستمرار حرب غزة يضر بصورتها

مئات القتلى في زلزال عنيف ضرب جنوب شرقي أفغانستان

مئات القتلى في زلزال عنيف ضرب جنوب شرقي أفغانستان

حكومة الاحتلال تبحث الاستعدادات لاعتراض الأسطول البحري المتّجه إلى غزة

حكومة الاحتلال تبحث الاستعدادات لاعتراض الأسطول البحري المتّجه إلى غزة

مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجريمة الإبادة في قطاع غزة ورفضا لزيارة نتنياهو المحتملة

مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجريمة الإبادة في قطاع غزة ورفضا لزيارة نتنياهو المحتملة

رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارة إلى جنوب أفريقيا خوفا من الاعتقال

رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارة إلى جنوب أفريقيا خوفا من الاعتقال

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

الاحتلال يغلق مدخل ترمسعيا شمال رام الله وينصب بوابة حديدية شمال غرب بيت جالا

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

عقوبات أوروبية مقبلة على إسرائيل ودعوات لتعليق الشراكة معها

الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل وشابًا من يطا ويشدد إجراءاته العسكرية في المحافظة

الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل وشابًا من يطا ويشدد إجراءاته العسكرية في المحافظة

ترامب: على إسرائيل إنهاء حرب غزة قبل أن تخسر صورتها عالمياً

ترامب: على إسرائيل إنهاء حرب غزة قبل أن تخسر صورتها عالمياً

العفو الدولية: على إسرائيل السماح لأسطول الصمود بتنفيذ مهمته لغزة بأمان

العفو الدولية: على إسرائيل السماح لأسطول الصمود بتنفيذ مهمته لغزة بأمان

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدرس تقصير حرب غزة خشية فقدان الدعم الأميركي

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدرس تقصير حرب غزة خشية فقدان الدعم الأميركي

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

&quot;الحوثي&quot; توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

"الحوثي" توجه رسالة احتجاج لمجلس الأمن بشأن اغتيال أعضاء بحكومتها

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب &quot;إهانة&quot;

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب "إهانة"