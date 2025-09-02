ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها بالكونغرس واستمرار حرب غزة يضر بصورتها

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن حرب غزة تضر بإسرائيل مما سيضطرها لإنهائها، مشيرا إلى أن تل أبيب "فقدت" نفوذها وقدرتها السابقة على الضغط على الدوائر السياسية في واشنطن بسبب استمرار القتال في القطاع المحاصر.وقال ترامب في مقابلة مع موقع (دايلي كولر" الأميركي بثت مساء أمس الاثنين: "سيضطرون لإنهاء هذه الحرب ولا شك أنها تضر بإسرائيل".وأضاف "إسرائيل قد تربح الحرب لكنها لا تكسب نفوذا في عالم العلاقات العامة وهذا يضر بها".وقال ترامب إن "إسرائيل كانت أقوى جماعة ضغط رآها قبل 15 عاما وكانت لديها سيطرة تامة على الكونغرس والآن فقدت ذلك"، وفق تعبيره.كما قال إنه "لا أحد فعل لإسرائيل أكثر مما فعله هو لها"، بما في ذلك الضربات الأخيرة على إيران التي استهدفت مواقع نووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وتل أبيب.ويشار إلى أن إسرائيل المدعومة من إدارة الرئيس ترامب تواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.