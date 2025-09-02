"الصحة" بغزة: 185 وفاة بسبب سوء التغذية خلال أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في القطاع، مشيرة إلى تسجيل 185 حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس، وهو العدد الأكبر منذ أشهر.وأوضحت الوزارة أن 70 حالة وفاة، بينهم 12 طفلاً، سُجلت منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن قطاع غزة منطقة مجاعة، ما يعكس خطورة الوضع الإنساني المتفاقم.وأكدت وزارة الصحة أن 43 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، فيما يزيد عدد السيدات الحوامل والمرضعات اللواتي يُعانين من سوء التغذية على 55 ألف سيدة، ما يهدد بمضاعفات صحية خطيرة.وأشارت الوزارة إلى أن 67% من الحوامل يُعانين من فقر الدم، وهي النسبة الأخطر منذ سنوات، محذّرة من خطورة المؤشرات الراهنة في ظل محدودية الاستجابة الطارئة ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.