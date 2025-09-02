عاجل

  • مصدر في مستشفى الشفاء: شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة

  • الدفاع المدني: طواقمنا تنقل عدد من الإصابات إثر استهداف مجموعة من المواطنين بالمناطق الشرقية من مدينة خان يونس

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل رئيس بلدية الخليل وشابًا من يطا ويشدد إجراءاته العسكرية في المحافظة

تيسير أبو سنينة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إضافة إلى شاب من بلدة يطا جنوب الخليل، في إطار حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق مختلفة بالمحافظة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس البلدية في مدينة الخليل، وفتشته بعد تكسير أبوابه والعبث بمحتوياته، قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة يطا المواطن يزن أبو قبيطة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حلحول وإذنا غرب الخليل، واحتجزت عشرات المواطنين بعد مداهمة منازلهم وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محافظة الخليل، حيث نصبت عدة حواجز على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي السياق، أدان مجلس بلدي الخليل، بشدة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة.

وقال في بيان صادر عنه، إنّ هذا الاعتداء الغاشم لا يستهدف شخص رئيس البلدية فحسب، بل يستهدف إرادة أبناء مدينة الخليل ومؤسساتها المنتخبة، ويشكّل اعتداءً صارخاً على العملية الديمقراطية وعلى حق شعبنا في إدارة شؤونه وخدمة مدينته بحرية وكرامة.

وحمل المجلس البلدي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة أبو سنينة، ودعا كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط من أجل الإفراج الفوري عنه، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق قيادات المدينة ومواطنيها.

