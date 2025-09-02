شؤون فلسطينية

ليلة دامية.. شهداء وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال لأحياء مدينة غزة

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عن وصول 16 شهيدًا وعدد من المصابين، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في المدينة.

وأوضحت المصادر أن المستشفى استقبل تسعة  شهداء وعددًا من المصابين عقب قصف طائرات الاحتلال محيط ملعب الوحدة في حي تل الهوا جنوب غرب غزة، فيما وصل إلى المستشفى سبعة  شهداء ومصابون آخرون جراء استهداف منزل في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

 ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

