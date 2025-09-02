ترامب: على إسرائيل إنهاء حرب غزة قبل أن تخسر صورتها عالمياً

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن على إسرائيل أن تُنهي الحرب على قطاع غزة، لأنها تُلحق ضررًا كبيرًا بصورتها في العالم.وجاءت أقوال الرئس الأميركي في مقابلة مع موقع (ديلي كولر) الأميركي اليميني، نُشرت مساء الاثنين، بعد إجرائها يوم الجمعة الماضي.وتطرق ترامب إلى الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بسبب سياساتها في غزة، قائلاً: "إسرائيل قد تربح الحرب، لكنها تخسر في معركة العلاقات العامة".وأضاف أن "استمرار القتال يُضعف مكانتها ويضر بمصالحها الإستراتيجية على المدى البعيد".وأشار إلى تراجع نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، قائلاً: "قبل 20 عاماً كان لديهم اللوبي الأقوى في الكونغرس، أكثر من أي مؤسسة أو دولة أخرى رأيتها في حياتي".وتابع "كانت لهم سيطرة مطلقة، أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك، وهذا أمر يفاجئني بعض الشيء".وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدرس تقصير مدة الحرب على قطاع غزة، في ظل مخاوف من فقدان الدعم الأميركي.ونقلت القناة، مساء الاثنين، عن مقربين من نتنياهو أنه "يفكر في تقصير الجداول الزمنية للقتال أكثر مما خُطط له، خشية أن تخسر إسرائيل دعم الجمهوريين للحرب".وخلال الأيام الأخيرة، قال نتنياهو لوزراء (كابنيت) إنه رغم أن إسرائيل تحظى بدعم ترامب، إلا أن "هذا الدعم ليس بلا حدود".وجاءت أقوال نتنياهو ردًا على بعض الوزراء الذين اعتبروا أن لدى إسرائيل "رصيدًا غير منتهٍ من ترامب لمواصلة الحرب".